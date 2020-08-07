البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث مدير أركان الحرس الوطني البحريني اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة، مع الملحق العسكري البريطاني في مملكة البحرين المقدم بحري باول ويندسور، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري.

وأشاد آل خليفة - خلال لقائهما اليوم الخميس، بمعسكر الصخير بالبحرين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط البحرين بالمملكة المتحدة، وبالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وخاصة بما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.