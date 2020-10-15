رئيس قطاع الوافدين بالتعليم العالي: فصول منفصلة للمتأخرين عن الدراسة بسبب كورونا

استقبلت الدكتورة رشا كمال، رئيسة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، منسقي الطلبة الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك فى إطار مبادرة إدرس في مصر، وفي ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ظل خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين.



وناقش الحضور كل ما يخص الطلاب الوافدين وكيفية الوصول لأفضل التسهيلات لهم، بالإضافة إلى مناقشة قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت للتيسير على الطلاب الوافدين في ظل جائحة كورونا.

وشهد الاجتماع عرض للتعرف على المنصة الإكترونية التي من المتوقع إطلاقها قريبا؛ والتي تشمل العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب الوافدين.

كما تم مناقشة اجراءات استقبال الطلاب الوافدين للعام الدراسي الجديد2020/2021، وأكدت الدكتورة رشا كمال أهمية فتح فصول منفصلة للطلاب الوافدين الذين التحقوا فى وقت متأخر فى العام الدراسى الحالى تأثرا بأزمة كورونا العالمية بسبب تأخر اعلان نتيجة الثانوية العامة بدولهم.

وشددت على أهمية التواصل مع الطلاب على مدار الساعة لمساعدتهم فى الحصول على خطابات قبول من الجامعة لتسهيل دخولهم البلاد.