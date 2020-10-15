مواجهة بيلفيلد مع بايرن قد تقام بدون جماهير بسبب كورونا

قد تقام أول مواجهة منذ أكثر من عشرة أعوام لفريق ارمينيا بيلفيلد أمام بايرن ميونخ خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير بعد غد السبت في ضوء زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذر مايكل بريتز مدير الكرة في هيرتا برلين من أنه في حال عدم اكتمال الموسم بسبب جائحة كورونا، فإن العواقب قد تكون وخيمة على الأندية.

وقال دانييل موتشا المتحدث باسم ارمينيا بيلفيد "نتوقع حضور 300 مشجع كحد أقصى وفي أسوأ الحالات قد لا يحضر أي مشجع على الإطلاق".

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد غدا الجمعة، بعد أن كان بيلفيلد الصاعد هذا الموسم للبوندسليجا يتطلع لاستقبال 5460 مشجع في أول مواجهة أمام بايرن منذ 11 عام ونصف العام.

وقال سمير عرابي الرئيس التنفيذي لبيلفيد أنه "خزي كبير" للجماهير التي تتطلع منذ فترة طويلة لمثل هذه المباراة ، "كما أنه أمر مؤسف أيضا للاعبين الذين قاموا بمجهود كبير في الموسم الماضي من أجل خوض مثل هذه المباريات".

من جانبه قال اوفي نيوهاوس مدرب بيلفيلد أن فريقه لازال متحمسا "المنافس اسمه بايرن ميونخ، هذا الأمر يمكن رؤيته في أعين اللاعبين خلال الاستعدادات".

وفي العاصمة برلين يواصل هيرتا التخطيط لاستقبال خمسة الاف مشجع خلال مباراته يوم السبت أمام شتوتجارت رغم وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ودخل هيرتا في محادثات مع السلطات المحلية في هذا الشأن لكن المتحدث باسم النادي أكد أن هيرتا "لا يصر" على أي شيء.

يأتي هذا في الوقت الذي تأجلت فيه المشاركة الأولى للفرنسي ماتيو جندوزي الوافد حديثا لهيرتا برلين بعد أن اضطر لقضاء فترة عزل لمدة عشرة أيام عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتبين إصابة جندوزي المعار من صفوف ارسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا لدى عودته من بلاده عقب مشاركته مع المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما.

ويغيب جندوزي عن مباراة هيرتا برلين أمام ضيفه شتوتجارت وكذلك مباراة الفريق على ملعب لايبزج.

وشهدت ألمانيا زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وستقام كافة مباريات الاسبوع الحالي إما خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير أو في حضور أعداد محدودة من المشجعين.

واختتمت فعاليات الموسم الماضي خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير بعد توقفها لنحو شهرين بفعل الجائحة، في الوقت الذي تقاتل فيه الأندية لحماية عقود البث التليفزيوني المرتفعة من أجل الوفاء بالتزامتها المالية.

وقال بريتز "نحن جميعا نعرف أنه إذا لم يستكمل الموسم حتى نهايته فقد تحدث مشاكل وجودية للجميع".

وقد يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه فولفسبورج دون حضور الجماهير في ضوء المعدل المحلي للإصابة بالعدوى، بعد أن حضر أكثر من عشرة آلاف مشجع المباراة الماضية للفريق على أرضه أمام يونيون برلين الشهر الماضي.