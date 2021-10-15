البيطار يلعب بالنار.. هاشتاج أطلقه لبنانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تنديداً بقرار محكمة التنفيذ، رفض الشكوى المقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الذي اتهمه حزب الله وحركة أمل بتسييس القضية وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق.



فمن هو طارق البيطار، وما سبب الخلاف بينه وبين جماعة حزب الله وما هي تفاصيل الأزمة؟



في السطور التالية نجيب علي هذه التساؤلات.









بداية الصدام



في شهر يوليو الماضي دخل القاضي اللبناني طارق بيطار، البالغ من العمر 46 عاماً وينحدر من منطقة عكار شمال لبنان، والمكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي اندلع في 4 أغسطس 2020، في مواجهة مع الطبقة السياسية، التي ترفض رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، بعدما قرر البيطار استجوابهم، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" العربية.





تفريغ حمولة سفينة نيترات الأمونيوم عام 2013 تمّ بأمر قضائي, لكن طارق البيطار تغافل عن توقيف القضاة الذين أمروا بتفريغها !!#البيطار_يلعب_بالنار pic.twitter.com/af7NNMngKA — زهراء الهادي (@zahraaalhadi84) October 14, 2021