أزمات أول أسبوع دراسة: وفاة طفل بسبب التختة الأولى وتلاميذ يفترشون الأرض في فصل بلا مقاعد

التعدي على طالب بموس في الدقهلية.. وعجز 300 ألف معلم بمدارس الجمهورية

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 يوم 9 أكتوبر الجاري، والجميع في حالة ترقب سواء أولياء الأمور أو الطلاب، وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين.

حالة الترقب والقلق جاءت بسبب تزامن موعد بدء الدراسة مع بداية الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وقرار وزارة التربية والتعليم حضور الطلاب في المدارس بشكل كامل، والابتعاد عن انتهاج نظام التعليم عن بعد الذي اتبعته الوزارة العام الماضي.

وترصد الشروق من خلال التقرير التالي عن أبزر أزمات الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد..

طفل لمحافظ الدقهلية باكيا: مش عايز أحضر.. أديني الواجب

البداية جاءت من مدرسة منية سندوب الابتدائية بالدقهلية، عندما توسل طفل في الصف الأول الابتدائي لمحافظ الدقهلية أثناء تفقده عدد من مدارس وفصول المحافظة في أول ايام العام الدراسي الجديد، باكيا، طالبا منه إعطاءه الواجب، وإخبار معلمة الفصل بالسماح له بالانصراف للمنزل؛ لعدم رغبته في الحضور والذهاب لأسرته، ما أثار اندهاش الجميع، ولم يغادر المحافظ إلا بعد تهدئة الطفل الذي أمسك بيده وحاول الخروج معه.

وفاة طفل بسبب التختة الأولى في كفر الشيخ

توفي طالب بمدرسة زراعة ميت علوان بمحافظة كفر الشيخ يوم الأحد الماضي؛ بعد تعدي 3 من زملائه عليه؛ لمنعه من الجلوس في المقعد الأول بالفصل.

وقررت النيابة العامة في كفر الشيخ إيداع الأطفال الثلاثة المتهمين بقتل زميلهم دار رعاية، وأمرت بتشريح جثة الطالب؛ للوقوف على أسباب الوفاة والتصريح بدفن جثمان الطفل.

إصابة 8 طلاب بسبب التدافع في كرداسة

أصيب 8 طلاب بسبب التدافع داخل إحدي المدارس بمركز كرداسة شمال الجيزة الثلاثاء الماضي.

وأثناء نزول الطلاب درجات السلم بالمدرسة، تدافع عدد كبير منهم؛ ما أدى إلى إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات، ونقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد، بينما تلقى 7 آخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغاردوا.

تلاميذ يفترشون الأرض بالخانكة

كانت مدرسة الخانكة الابتدائية بمنطقة المثلث في محافظة القليوبية على موعد مع مشهد أثار صفحات التواصل الاجتماعي وأولياء أمور التلاميذ داخل وخارج المحافظة في أول يوم الدراسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لطلاب بالمدرسة يجلسون على الأرض أثناء اليوم الدراسي؛ ما أثار موجة من الغضب حول تراخي إدارة المدرسة في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية واجهت الأزمة بإجراءات عاجلة، حيث قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة بإحالة مديرة المدرسة «ص.أ» للتحقيق ونقلها إلى مدرسة أخرى وخصم 5 أيام من راتبها، حيث أثبتت تحقيقات الشئون القانونية إهمالها في التجهيزات داخل المدرسة وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

كما تقرر تعيين مدير آخر بدلا منها على خلفية الواقعة، موجهًا بإرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الفصل بالمقاعد اللازمة حتى يجلس التلاميذ عليها.

التعدي على تلميذ بموس داخل مدرسة بالدقهلية

تقدمت والدة تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية بشكوى تتهم فيها مسؤولي المدرسة بالإهمال الجسيم في واقعة تعدي تلميذا على ابنها بشفرة «موس» داخل المدرسة؛ ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بعدد 14 غرزة.

وأمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور الانتهاء منها.

عجز 28 ألف فصل و300 ألف معلم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، إن الوزارة تحتاج إلى 300 ألف معلم لسد العجز في المدارس.

وأشار إلى أن الوزارة ترغب في تعيين خريجي كليات التربية والخدمة الاجتماعية والمؤهلين للتعليم إذا امتلكت القدرة على ذلك، لافتًا إلى أن الجهاز الإداري للدولة ممنوع من التعيين الدائم.

وأضاف الوزير أن الدولة تحتاج إلي 28 ألف فصل جديد لمواجهة مشكلة كثافة الطلاب داخل الفصول.