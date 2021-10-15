استبعد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تكون إثيوبيا قد بدأت إنشاء الجدار الثالث تمهيدًا لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنّ بدء وضع الخرسانة للمل الثالث لن يكون قبل فبراير المقبل، موضحًا أن الأمر يتطلب بدء ضخ المياه من خلال التوربينين اللذين تم إنشاؤهما، من ثم توليد الكهرباء.



وأضاف أنّ الجانب الإثيوبي لديه أمل في تشغيل التوربينين خلال شهر أكتوبر الجاري، لكنه أوضح أن المياه تفيض من أعلى جسم السد وبالتالي لا يمكن إنشاء أي أعمال.



وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا خزّنت حتى الآن ثمانية مليارات متر مكعب، ومن أجل بدء إنتاج الكهرباء ستكون في حاجة لتمرير ثلاثة مليارات متر مكعب.



وكان مصدر في وزارة الخارجية السودانية قد قال إنّ إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادًا للملء الثالث للسد.



وأكّد المصدر، انتظار بلاده دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، لاستئناف التفاوض، وأشار إلى أنّ السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.