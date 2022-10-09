تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الإفريقي، ومن أهم تلك المباريات هي مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الشروق خلال السطور المقبلة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × كريستال بالاس الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD1 English

فولهام × بورنموث الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1HD Premium

وولفرهامبتون × نوتينجهام فورست الساعة الرابعة عصرا على beIN Sport Connect

توتنهام هوتسبير × إيفرتون الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports 1HD Premium

الدوري الإسباني

جيرونا × قادش الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sport HD1

فالنسيا × إلتشي الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sport HD1

ريال مايوركا × إشبيلية الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beIN Sport HD1

أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN Sport 1HD Premium

الدوري الإيطالي

إمبولي × موتزا الساعة الثالثة عصرا على قناة AD Sports Premium1

تورينو × يوفنتوس الساعة السادسة مساء على قناة AD Sports Premium1

أتالانتا × ساسولو الساعة التاسعة إلا ربع مساءا على قناة AD Sports Premium1

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD4

فولسفورج × بروسيا مونشنجلادباخ الساعة الثالثة والنصف عصر على قناة beIN Sports HD3

شتوتجارت × بوخوم الساعة الثالثة والنصف عصرا

فيردر بريمن × ماينز الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD5

لايبزيج × هيرتا برلين الساعة السادسة والنصف مساءا على قناة beINSports HD3

الدوري الفرنسي

لوريان × ستاد ريمس الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN Sports HD2

لانس × مونبيلية الساعة التاسعة مساءا على قناة beIN Sports HD2

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي الكونغولي × فيبرس الأوغندي الساعة الثالثة عصرا

الأهلي × الاتحاد المنستيري الساعة السادسة مساءا على قناة ON Time Sports

الترجي الرياضي التونسي × بلاتو يونايتد النيجيري الساعة السادسة مساءا

الرجاء الرياضي المغربي × جمعية نيجيليك النيجر الساعة السابعة مساءا

أهلي طرابلس الليبي × المريخ السوداني الساعة السابعة مساءا

شبيبة القبائل الجزائري × أسكو كارا التوغولي الساعة الثامنة مساءا

الكونفدرالية الإفريقية

زيسكو يونايتد الزامبي × أف سي روايالز الجنوب إفريقي الساعة الثالثة عصرا

الصفاقسي التونسي × فاسيل كيتيما الإثيوبي الساعة الثالثة عصرا

بيراميدز × هلال الساحل السوداني الساعة السادسة مساءا

نهضة بركان المغربي × كوارا يونايتد النيجيري الساعة التاسعة مساءا

شبيبة الساورة الجزائري × جانجوا الإيفواري الساعة التاسعة مساءا