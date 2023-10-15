منظمة التحرير الفلسطينية: أكدنا لمصر الرفض المطلق لفكرة التهجير من غزة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، سبل وقف العدوان على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد، قال الشيخ، إنه اتفق مع وزير الخارجية شكري، على ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «الرفض المطلق لتهجير شعب فلسطين من أرض وطنه»، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم؛ لإيصال موقف فلسطين الواضح والثابت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حذر من تصفية القضية الفلسطينية، وذلك في كلمة له ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023، مساء يوم الخميس.

وأضاف: «مستعدون إننا نتكلف في إطار قدراتنا وإمكانياتنا، نحن لم نسبب مشكلة لأحد، نتكلم ولدينا 9 ملايين ضيف من دول كثيرة، أتوا إلى مصر للأمن والأمان والسلم والسلام».

وأكمل: «بالنسبة لقطاع غزة، الخطورة هناك كبيرة للغاية، لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية، يجب أن ننتبه لهذا الأمر».

واستطرد: «الناس الموجودة في مصر والذين استقبلناهم، تعرضت دولهم لمشكلات أمنية، لكن الأمر في غزة مختلف، فلسطين قضية القضايا وقضية العرب كلهم، ومهم أن يظل شعبها صامدا ومتواجدا على أرضه».