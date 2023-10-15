سفير فلسطين بالقاهرة: حريصون على الأمن القومي المصري والحفاظ على السيادة المصرية على أراضيها

شارك سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، في اللقاء الجماهيري الذي نظمه حزب التجمع؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني المستمر منذ 75 عاما.

أدار اللقاء عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بحضور أمينة النقاش المتحدث باسم حزب التجمع، والسفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، بحضور لفيف من الشخصيات الحزبية العامة، وأمين سر حركة فتح في مصر، محمد غريب، ورئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة آمال الأغا، ومجموعة من الشخصيات العامة.

وسلط النائب "مغاوري"، في كلمته، الضوء على تبعات العدوان الغاشم على فلسطين، مشددا على ضرورة إصدار قرار ملزم من قبل مجلس الأمن واللجوء للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والتوسع والعنصرية الصهيونية المستمرة، ومعاقبة الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال على جرائمه المستمرة.

• فلسطين تمر بلحظات تاريخية عصيبة

ومن جانبه، أعرب سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، عن شكره لحزب التجمع على هذه المبادرة النوعية والوقفة التضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وكل الأراضي المحتلة، في ظل ما تتعرض له من كل أنوع الإرهاب الصهيوني.

وأكد أن فلسطين تمر بلحظات تاريخية عصيبة جدا، تعد من أخطر المعارك والحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني؛ لأنها تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتريد اقتلاعه منها، لافتا النظر إلى مقولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لن نترك أرضنا، ولن نسمح بأن تكون هجرة جديدة"، واصفا الـ8 أيام الماضية بأنها من أصعب الأيام التي مرت على أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الشعب في قطاع غزة بحرب إبادة جماعية تشنها ضد الوجود الفلسطيني، سواء بتدمير ممنهج للبيوت والبنية التحتية واستهداف مقصود لشل الحياة والحركة في قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء والمياه وقصف المعابر وتوقف محطات الوقود والكهرباء، لافتا إلى أن كل هذه المعطيات والظروف الحالكة والمعقدة جدا نتاج الممارسات الإسرائيلية العنصرية والتي تتناقض مع القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

• إسرائيل تحاول إفراغ قطاع غزة من سكانه وتدميره

وأوضح أن إسرائيل تمعن في خرق القوانين الدولية وتطلق أوامرها وبطشها وتهديداتها لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لإفراغ القطاع من سكانه وتدميره، لافتا إلى تصريح جنرال عسكري بأن ما ألقى من قنابل على قطاع غزة خلال 3 أيام يوازي ما ألقته أمريكا على القاعدة وأفغانستان في عام كامل.

واستطرد أن فلسطين الآن تواجه إسرائيل وأمريكا سويا، والتي لم تتوان عن الإسراع بالانحياز إلى صف الظلم الإسرائيلي الممعن ضد فلسطين، وبادرت بإرسال الأموال والأسلحة والصواريخ التدميرية الحديثة والبوارج الأمريكية والبريطانية تحركت للتضامن مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه "بفضل جلد أبناء شعبنا والتفاف الأصوات الحرة من العالم أجمع، ومصر على وجه الخصوص لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في محنته، وبفضل موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقيادة والجيش المصري، فلن تتحقق مخططاتهم الاستعمارية الاستيطانية، وسيبقى الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه راسخ من جذوره بالأرض كشجر الزيتون، ولن يتمكن أحد من اقتلاعه من أرضه".

• فلسطين حريصة على الأمن القومي المصري

وأضاف أن فلسطين حريصة على الأمن القومي المصري، وأن القيادات الفلسطينية والمصرية تعمل بشراكة لمواجهة كل التحديات والحفاظ على السيادة المصرية على أراضيها، وحق العودة مكفول لأراضي فلسطين، متابعا أن "فلسطين كما رفضت سابقا مخططات التوطين، ستبقى تناضل وترفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو غيرها"، مشيرا إلى أنه "لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة ولا عاصمة بدون القدس لا عاصمة في القدس، بل القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وحمل السفير دياب اللوح، حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي، المسئولية الكاملة لوصول المنطقة هذه المرحلة من الانزلاق الخطير وتعمد حكومة اليمين المتطرف تحويل الصراع السياسي إلى ديني متطرف، مما من شأنه أن يجلب الكوارث إلى المنطقة، لاسيما ومغبة تسويق الروايات والخرافات الصهيونية الكاذبة التي تضلل حقيقة الصراع من سياسي تاريخي إلى سكاني ديموغرافي، وستبقى نضالات الفلسطينيين مستمرة حتى استعادة كامل التراب الوطني، كما سارت مصر وحققت انتصاراتها العتيدة في أكتوبر المجيد.

• حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وطالب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته السياسية والتاريخية لوقف العدوان الغاشم، وسرعة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته الطبيعية والتمتع بحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة المتصلة جغرافيا على خطوط الأرض التي احتلت 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي باتمام المبادرة النوعية التى طرحها الرئيس عباس في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط كفرصة أخيرة لإنقاذ المنطقة، والتي كان رد إسرائيل عليها هو حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد استمرار الاتصالات المكثفة بين الرئيس أبو مازن والأشقاء العرب؛ "لوضع حد لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"؛ آملا أن تكلل بالنجاح عاجلا للجم هذه الحرب ونيرانها المشتعلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

• مطالبة بالتدخل العاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تستمر في جهودها من أجل بناء السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال الاستناد إلى المرجعيات والقرارات الدولية كافة ذات الصلة، مطالبا بالتدخل العاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتبني حل سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله لأرض دولة فلسطين، ووضع حد لآخر احتلال في العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة والشعب المصري "لروحه التضامنية العالية والملموسة على كل المستويات، في دعم الشعب وإغاثة الشعب الفلسطيني عبر قوافل الإمدادات الطبية والغذائية، وحملات التبرع المستمرة في أنحاء الجمهورية، والتي تنتظر على بوابات معبر رفح لتغيث أبناء شعبنا في غزة"، موجها الشكر للقرار السيادي المصري باستقبال المعونات الدولية من الدول الصديقة عبر مطار العريش الدولي، وأن الجميع ينتظر أن تتوقف إسرائيل عن قصف بوابات المعبر وتهديداتها ليتمكن المواطنين والمساعدات من دخول القطاع.