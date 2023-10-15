جوري بكر تعلق على أحداث غزة: ملائكة في أجساد أطفال

أعربت الفنانة جوري بكر، عن حزنها الشديد بعد استشهاد طفلة رضيعة في القصف الأخير الذي تعرض له أهالي غزة على يد جنود الاحتلال.

ونشرت جوري بكر صورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، للطفلة نبيلة وعلقت قائلة: "أنا مش قادرة أقول لربنا ليه، حكمتك يارب، ملائكة في أجساد أطفال جم الدنيا عشان رسالة واحدة ويطيروا للجنة، حكمتك يارب".

وكانت عناصر المقاومة في غزة قد نفذت مجموعة من الهجمات على مراكز قوات الاحتلال بداية من 7 أكتوبر الماضي، تحت مسمى "طوفان الأقصى".

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