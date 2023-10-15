وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن بلاده ملتزمة تماما بالقانون الدولي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده ملتزمة تماما بالقانون الدولي، وحث إسرائيل على إظهار ضبط النفس في ظل تزايد المخاوف بشأن مصير المدنيين في غزة قبيل الهجوم الوشيك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأن وزير الخارجية أكد اليوم الأحد، دعم بلاده لإسرائيل، ورفض أن يقول ما إذا كانت الحكومة تشعر بالقلق؛ لأن بعض التصرفات في غزة ترقى إلى مستوى خرق القانون الدولي.

وأعربت الأمم المتحدة وشخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي ووكالات الإغاثة عن قلقها؛ بسبب معاناة الكثير من الفلسطينيين من أجل الفرار قبل بدء هجوم منسق على قطاع غزة تشارك فيه قوات جوية وبرية وبحرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه معاناة المدنيين مستمرة في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، بعد التوغل غير المسبوق الذي شنته عناصر حماس في مطلع الأسبوع الماضي.

وحث "كليفرلي"، الذي زار جنوب إسرائيل هذا الأسبوع، قادة البلاد على ضبط النفس والانضباط في ظل تصاعد الصراع.