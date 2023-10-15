الرئيس السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي».

واستعرض الخسائر التي تعرض لها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على مدار 5 جولات من الصراع، مشددًا على أهمية إظهار الحقيقة أمام العالم.

وذكر أن عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني بلغ 12 ألفًا و500 خلال الـ5 جولات، قائلًا إن قتلى الجانب الإسرائيلي 2700، بينهم 1500 سقطوا في الأزمة الأخيرة.

ولفت إلى إصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، فيما بلغت إصابات الجانب الإسرائيلي 12 ألفًا، منوهًا أن الجولات شهدت استشهاد 2500 طفل فلسطيني، مقابل 150 طفلًا إسرائيليًا.