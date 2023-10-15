روسيا تطالب مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بهدنة إنسانية فورية بغزة

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم السبت أن روسيا طلبت إجراء تصويت على مشروع قرار حول تسوية الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يوم غد الاثنين.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "يوم الأمس (الجمعة) أرسلناه (مشروع القرار) لأعضاء مجلس الأمن وطلبنا إجراء تصويت يوم الاثنين في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك. نتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا"، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

وكانت روسيا قد أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق سراح الرهائن.

ووزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك.