163 كوريا جنوبيا يعودون إلى بلادهم من إسرائيل على متن طائرة عسكرية

أقلت طائرة عسكرية كورية جنوبية، 163 مواطنا كوريا جنوبيا من إسرائيل إلى بلادهم، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".



وذكرت وزارتا الخارجية والدفاع في سول أن طائرة نقل عسكرية طراز "كيه.سي.330" هبطت في قاعدة جوية في سول في منطقة "سيونجنام" في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء أمس السبت، على متنها 163 مواطنا كوريا جنوبيا، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وكانت الطائرة قد وصلت إلى تل أبيب بعد ظهر أمس الأول الجمعة وعادت إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر أمس السبت.



ومن بين الركاب الإضافيين على متن الطائرة، مواطنون يابانيون وأفراد أسرهم، بإجمالي 51 شخصا، إلى جانب ستة سنغافوريين.