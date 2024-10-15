محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بمدينة بيلا

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاع «1» بمدينة بيلا، بالتنسيق مع شركة ترانس غاز، بعد معاينة اللجان المشتركة من الجهات المعنية في هذا الشأن الشوارع على الطبيعة لمعرفة مسار الحفر والبدء الفعلي في القطاع، تحت إشراف ايمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد المحافظ، على جهود المحافظة في توفير الخدمات والبنية التحتية في كل مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم، مشيرا إلى البدء في أعمال الحفر لقطاع 1 لتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي مدينة بيلا، بعد استكمال أعمال توصيل شبكات الخدمات والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة.

وأضاف المحافظ، أن شركة الغاز بدأت في أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعي لقطاع «1» بالمدينة والذي يخدم 4 أحياء بالمدينة وهم: «حي أبو دشيش - حي القشلان - حي فرحات - شارع النيل»، وستستمر الشركة في أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكل المواطنين بالقطاع.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المواطنين بقطاع «1» بمدينة بيلا طبقا للجدول الزمني المحدد ضمانا لدخول الخدمة إلى الأهالي فى أقرب وقت لاحق، موجها بإعادة إصلاح وصيانة الشوارع وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الحفر وتسكين المواسير، طبقا للمواصفات الفنية.