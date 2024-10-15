نتنياهو وجالانت يتفقان على شدة وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزراء آخرون، لم يتم تحديد أسمائهم، إلى اتفاق بشأن شدة وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل.

ولم تفصح الإذاعة العامة الإسرائيلية " كان نيوز"، عن مصدر معلوماتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "كان نيوز" أنه يتعين موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان له مطلع الشهر الجاري أن استهداف "العمق الصهيوني جاء رداً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأمين حزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وكان مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية قال لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم السادس من أكتوبر الجاري، إن خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل لإسرائيل "جاهزة تماما"، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.