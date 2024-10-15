التضامن تعلن بدء صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأكدت مرسي، أن الوزارة نجحت في إضافة كل الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج تكافل وكرامة، حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

وقد شكلت وزارة التضامن غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.



