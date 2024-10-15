واشنطن: 30 يوما كافية أمام إسرائيل لحل مشكلة المساعدات بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أبلغا نظيريهما الإسرائيليين مخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأوضحت الوزارة ان بلينكن أبلغ الإسرائيليين أن زيادة المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابعت: "نرى أن مهلة 30 يوما مناسبة لإعطاء إسرائيل الوقت الكافي لحل مشكلة إيصال المساعدات لغزة"، مضيفة: "نعتقد أن إيصال المساعدات لغزة ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ضغطت واشنطن بصورة متكررة على إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من عام بقليل، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفرض قيودا على المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي توسع فيه القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال غزة وسط مخاوف مستمرة بشأن وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع وتوفير الغذاء والماء والدواء للسكان.