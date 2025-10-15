فيديو جديد للمغنية تايلور سويفت يجذب عددا كبيرا من الزوار لمتحف فيسبادن بألمانيا

أدى أحدث فيديو موسيقي للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، إلى جذب عدد كبير من الزوار لمتحف فني في ألمانيا، بعدما لاحظ محبوها ما يعتقدون أنه مصدر الإلهام وراء صنع مشهد رئيسي في الفيديو.

وأفاد "متحف فيسبادن"، بتوافد مئات الزوار بقدر أكبر من المعتاد خلال مطلع الأسبوع، حيث قطع بعض المعجبين مئات الكيلومترات من أجل مشاهدة لوحة فنية من فئة "الفن الجديد" أو آرت نوفو، والتي يعتقد أنها كانت مصدر إلهام افتتاحية الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية سويفت الناجحة "ذا فيت أوف أوفيليا" (مصير أوفيليا).

وتجسد سويفت "35 عاما" في الفيديو دور أوفيليا، الشخصية المأساوية التي ظهرت في مسرحية "هاملت" للكاتب البريطاني الشهير وليام شكسبير، وتظهر كجزء من لوحة حية.

وفي حين أن المتحف الذي يقع بالقرب من فرانكفورت، قال إن المرجع الدقيق لم يؤكد رسميا بعد، أشار مدير المتحف أندرياس هينينج، إلى أوجه تشابه كبيرة مع لوحة "أوفيليا" الخاصة بالرسام الألماني الراحل، فريدريش هيزر، وهي جزء من المجموعة المعروضة في المتحف.

واشتهر هيزر، بلوحاته الشخصية ومشاهده التاريخية. وتعود لوحة "أوفيليا" في العموم إلى نحو عام 1900.

يذكر أن الأغنية الجديدة كان قد تم طرحها في الثالث من أكتوبر الجاري، كأغنية رئيسية ضمن ألبومها الثاني عشر، "حياة فتاة الاستعراض"، من خلال شركة "ريبابليك ريكوردز".