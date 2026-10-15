زامبيا تعلن الحصول على جزء من قيمة صادرات النحاس للصين بالعملة الصينية

قال مسؤول زامبي رفيع المستوى إن المشترين الصينيين للنحاس الزامبي سيبدأون سداد جزء من قيمة المشتريات بالعملة الصينية اليوان اعتبارا من العام المقبل، كجزء من تحرك متزايد في أفريقيا لاستخدام العملة الصينية بدلا من الدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديني كالياليا محافظ البنك المركزي في زامبيا ثاني أكبر مصدر للنحاس في أفريقيا القول إن تطبيق هذه الخطة ستبدأ مع الشركات الصينية العاملة في إنتاج النحاس بزامبيا، والتي تدفع بالفعل ضرائبها في زامبيا باليوان.

وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريحاته على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلندية بانكوك "هذه نقطة البداية.. نحن نأمل أيضا أن تكون القروض الجديدة مقومة باليوان، وهذا سيكون مفيدا جدا".

وقال كالياليا إن زامبيا تجري محادثات مع الصين لعقد اتفاق مبادلة عملة، ولابد أن تكون التدفقات المالية كافية حتى تكون هذه المبادلة مفيدة"، مضيفا أن شركات التعدين التي تبيع إنتاجها باليون يمكن أن تسعد في تسريع هذه الخطط.