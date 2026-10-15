نيويورك تتجه لحظر عربات الخيول في سنترال بارك إثر وفاة فتاة مراهقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم المشرعون في مدينة نيويورك حظر عربات الخيول في متنزه سنترال بارك، لتنتهي بذلك حقبة استمرت أكثر من 150 عاماً كإحدى أبرز المعالم السياحية الكلاسيكية بالمدينة، وذلك بعد عقود من معارضة ناشطي حقوق الحيوان، وعلى خلفية حادثة وفاة سائحة مراهقة الربيع الماضي.

ومن المتوقع أن يقر مجلس المدينة مشروع قانون الأسبوع المقبل يقضي بإيقاف جولات عربات الخيول بحلول عام 2028.

وكان ثلاثة عُمد متتاليين قد طالبوا بإنهاء هذه الجولات لمخاوف تتعلق بالسلامة، غير أن المشرعين كانوا يعرقلون تلك المساعي في كل مرة.

وأكد متحدث باسم جولي مينين، رئيسة مجلس المدينة، التصويت المرتقب، مشيراً إلى أن المقترح يحظى بالدعم الكافي لإقراره.

فيما ذكر مكتب عمدة نيويورك زهران ممداني أنه توصل إلى اتفاق مع رئيسة المجلس بشأن التشريع.

وقال ممداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن صناعة عربات الخيول تشارف على نهايتها في مدينة نيويورك".