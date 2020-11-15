المغرب يسجل 4966 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4966 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 293 ألفًا و177 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4779.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3690 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 238 ألفًا و598.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 54 مليون إصابة.