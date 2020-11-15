 وزير الاقتصاد الألماني يقترح التدريس من داخل المطاعم والفنادق المغلقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الاقتصاد الألماني يقترح التدريس من داخل المطاعم والفنادق المغلقة

برلين - د ب أ:
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:33 ص

اقترح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، إعطاء حصص مدرسية داخل المطاعم والفنادق المغلقة لإتاحة الفرصة للالتزام بشكل أفضل لقواعد التباعد المكاني أثناء هذه الحصص.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أعرب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن أمله في " الاستفادة من الإمكانيات المادية للبلديات بصورة أفضلِ".

وبرر التماير اقتراحه قائلا: "داخل قاعات الدرس، غالبا ما يكون من الصعب الالتزام بقواعد التباعد المكاني، وإنني سأرحب لو أقيم الدرس على سبيل المثال في مراكز للمحليات أو في بيوت للثقافة أو القاعات غير المستخدمة للمطاعم والفنادق".


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