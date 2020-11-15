تراجع طفيف في شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْرِي حديثا في ألمانيا عن حدوث تراجع طفيف في شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتار) لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد حصول تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي على 35%، وحصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 15% بتراجع، بمقدار نقطة مئوية مقارنة بنتائج استطلاع الأسبوع الماضي.

في المقابل، أوضحت النتائج حصول حزب الخضر على 19% بارتفاع بمقدار نقطة مئوية، فيما ظلت بقية الأحزاب عند نفس النسب التي حصلوا عليها في الأسبوع الماضي حيث حصل الحزب الديمقراطي الحر على 7% واليسار على 8% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 9%.