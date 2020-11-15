دول آسيا والمحيط الهادئ بصدد التوقيع على أكبر اتفاقية تجارية في العالم

قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، إنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادئ اليوم الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.

وأوضح فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس السبت أن "توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو إجراء ملموس يُظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة".

وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2ر2 مليار شخص و 29% من الناتج الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي جرى التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الإنترنت يوم الأحد في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.

وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي - إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التى تعرف بأنها دول شريكة للاسيان .

وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.

وقال زعماء الآسيان إنهم ما زالوا يعتزمون توسيع التجارة مع الهند على الرغم من خروجها من اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" .

وذكرت صحيفة "صن هيرالد" الأسترالية اليوم الأحد أن الحكومة الأسترالية ستستغل الاتفاقية التجارية كفرصة لتعزيز العلاقات مع الصين، التي كانت متوترة في الآونة الأخيرة، وستجتمع مع وزراء صينيين بمجرد استئناف الاجتماعات الشخصية العام المقبل.

وقال وزير التجارة سيمون برمنجهام للصحيفة : "إنها اتفاقية ذات أهمية رمزية كبيرة ، وتأتي في وقت يسوده عدم اليقين بشأن التجارة العالمية".

وتوترت العلاقات بين الصين وأستراليا بشكل متزايد هذا العام، بعد أن أيدت كانبرا دعوات الولايات المتحدة لإجراء تحقيق في أصول جائحة فيروس كورونا.

وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيودًا تجارية على النبيذ والشعير ولحم البقر الأسترالي.