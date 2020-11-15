رئيس وزراء العراق يبحث مع مسئولة أممية ضمان رقابة دولية على الانتخابات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ضمان وجود رقابة دولية على الانتخابات.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء -أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أن الكاظمي استقبل، اليوم، بلاسخارت وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.