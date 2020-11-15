«اليوم» السعودية: المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران

قالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخلـه في شؤون الـدول الـداخلـية، ودعمه الإرهاب والـتطرف وتأجيج الـطائفية.

وأكدت أن المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الـصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن، وتستنكر انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة، وتدعم الشعب اليمني لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان (خطورة مشروع النظام الإيراني) - إلى ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدة هـجمات في الـساعات الـقلـيلـة الماضية بطائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية، مما يعد انتهاكا صارخا لـلـقانون الـدولـي والإنساني وقواعده العرفية؛ يؤكد أن المملكة لديها القوة واليقظة والـقدرة الـدائمة لـصد أي عدوان وتجاوز إرهابي عن طريق أذرع إيران في المنطقة.

وأكدت أن هذه المعطيات التي جاءت ضمن كلمة خادم الحرمين الشريفين، عند افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ترسم ملامح سياسة المملكة تجاه هـذه السلوكيات الإيرانية التي تستمر في دعم الميليشيات الإرهابية؛ لتقوم بالمزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها الخبيثة، فهو سلـوك يجد الـرفض القاطع من المملكة والـقدرة على التصدي له، ومشهد يؤكد أنه لم تعد هناك خيارات أمام المجتمع الدولي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلـوك الـنظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم.