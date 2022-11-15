مسؤول كويتي: 19 مليار دولار حجم الاستمارات الكويتية في ألمانيا

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أكد نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير وليد الخبيزي إن حجم الاستثمارات الكويتية في المانيا تزيد عن 19 مليار دولار بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في ألمانيا.

وأضاف الخبيزي في تصريح صحفي مساء الاثنين على هامش حفل أقامته السفارة الألمانية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني لألمانيا أن هذه الاستثمارات دليل على ثقة المستثمر الكويتي سواء الحكومي او الخاص بالبيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة.

وأشاد بـ "العلاقات الثنائية العريقة" التي تربط الكويت بألمانيا والتي تعود لـ 58 عاما منذ عام 1964.

واستذكر الخبيزي "الموقف الألماني الداعم لدولة الكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم" على بلاده مشيدا بالتنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الزيارة المرتقبة لوزير الدولة الألماني الدكتور توبياس ليندنر للكويت الخميس المقبل والتي تشكل فرصة لبحث المواضيع الثنائية وسبل تعزيز التعاون الى جانب مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية.

وأكد أن المانيا من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين الكويتيين وتستقطب الآلاف منهم لغرض السياحة وأيضا لتلقي العلاج مشيدا بدعم المانيا لملف (الشنجن) لدولة الكويت وتطلعه لمواصلة هذا الدعم للوصول إلى الإعفاء.