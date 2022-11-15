فرنسا تقرر إعادة 44 من اللاجئين على متن سفينة أوشن فايكينج إلى بلادهم

انتهى الخلاف الحاد بشأن اللاجئين على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" بإعلان فرنسا أنها ترغب في إعادة 44 منهم إلى بلادهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية بباريس إنه بعد عملية فحص في ميناء تولون العسكري لحالات 234 لاجئا على متن السفينة، اتضح أن 44 منهم لا يستحقون دخول إجراءات طلب اللجوء، دون تقديم تبرير لهذا القرار.

وذكر الوزير أنه تواصل بالفعل مع الدول التي ينحدر منها اللاجئون لترتيب إعادتهم بمجرد أن تسمح حالتهم الصحية بذلك. ووافقت فرنسا وألمانيا وتسع دول أوروبية أخرى على استضافة اللاجئين المتبقيين.

ودافع وزير الداخلية عن قرار السماح لسفينة "أوشن فايكينج" بالرسو في فرنسا بعد رفض إيطاليا، في مواجهة انتقاد من عضو يميني قومي بالبرلمان. ورد الوزير: "هل كنت ستترك هؤلاء الأطفال الـ 44 يموتون إذا كنت مسؤولا؟"، في إشارة إلى اللاجئين القصر على متن السفينة.

وأثار رفض الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني السماح لسفينة "أوشن فايكينج" بدخول ميناء إيطالي خلافا مع فرنسا، التي اتهمت روما بانتهاك القانون الدولي.

وشددت فرنسا حاليا قيودها على الحدود الإيطالية الفرنسية، وعلقت مؤقتا اتفاق تضامن تم إبرامه في يونيو، تتعامل بموجبه إيطاليا مع طلبات اللاجئين القادمين عبر البحر المتوسط.