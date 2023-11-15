رواندا تتعادل مع زيمبابوي سلبيا بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

تعادل منتخب رواندا بدون أهداف مع ضيفه منتخب زيمبابوي، اليوم الأربعاء، في بداية مشوارهما بالمجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عام 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

يذكر أن المجموعة تضم منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وليسوتو أيضا.

ويلعب منتخب رواندا في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء القادم، في حين يواجه المنتخب الزيمبابوي ضيفه منتخب نيجيريا يوم الأحد المقبل.