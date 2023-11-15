حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة

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أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، عن استهداف تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

وتجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان واستهدف عددا من البلدات الحدودية.

واستهدف القصف الإسرائيلي بلدات: رأس الناقورة، وشيحين، والجبين، وطيرحرفا الحدودية جنوب لبنان، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي، بالإضافة إلى تعرض منطقة الضبعة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا وشمع، وجبل اللبونة وجبل بلاط الحدودية جنوب لبنان لعدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم أطراف بلدات: الخيام والناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان.

وأعلنت قناة المنار التابعة لـ«حزب الله» أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت «الأطراف الجنوبية لبلدة ‫الخيام جنوب لبنان بعدد من القذائف».

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الشهر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى.