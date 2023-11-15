الكونغو الديمقراطية تجتاز موريتانيا بثنائية بتصفيات كأس العالم 2026

بدأ منتخب الكونغو الديمقرطية مسيرته بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 بحصد 3 نقاط ثمينة.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية 2 / صفر على ضيفه منتخب موريتانيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال القادم، الذي يجرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولم يتمكن المنتخبان من التسجيل خلال الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب (الشهداء) في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح يوان ويسا التسجيل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 62، قبل أن يضيف زميله ثيو بوجوندا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

يشار إلى أن المجموعة الثانية بالتصفيات تضم أيضا منتخبات السنغال والسودان وجنوب السودان وتوجو.

ويحل منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي يحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية تحت مسمى زائير، ضيفا على منتخب السودان في الجولة المقبلة للمجموعة يوم الأحد القادم.

في المقابل، يلعب منتخب موريتانيا مع مضيفه منتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية.