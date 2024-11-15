بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية

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أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال فالكونر في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس: "أدين تصريحات الوزير سموتريتش التي تقترح ضم أراضي الضفة الغربية".

وأكد أن الضم يقوض آمال السلام، ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، ووصفه بأنه "غير شرعي بموجب القانون الدولي".

وشدد الوزير البريطاني على ضرورة رفض الحكومة الإسرائيلية ذلك التصريح الذي أطلقه سموتريتش.

وفي 11 نوفمبر الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.