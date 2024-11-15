المحكمة الاتحادية الألمانية تنظر في تصنيف شعار من النهر إلى البحر

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تدرس محكمة العدل الاتحادية الألمانية إصدار قرار بما إذا كان يجب تصنيف شعار "من النهر إلى البحر .. فلسطين ستكون حرة" المثير للجدل المؤيد للفلسطينيين "، بوصفه رمزا لمنظمة إرهابية.

وأدانت المحكمة الإقليمية في برلين الأسبوع الماضي امرأة باستخدام رمز لمنظمة إرهابية بعد أن نشرت العبارة على ملفها الشخصي على تطبيق إنستجرام، وفرضت عليها غرامة قدرها 1300 يورو (1370 دولارا).

وأفادت متحدثة باسم محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه اليوم الخميس، بأن المواطنة الإيرانية /42 عاما / تقدمت باستئناف إلى المحكمة.

وقالت سوزان ويتلي رئيسة المحكمة في قضية برلين إن الشعار رمز لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

ويدعو الشعار إلى فلسطين حرة تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تقع فيها دولة إسرائيل.

ويقول العديد من النشطاء إن هذه العبارة هي صرخة من أجل إحلال السلام وتحقيق المساواة للفلسطينيين، في حين يدفع آخرون بأنها معادية للسامية وتدعو لتدمير إسرائيل.

وصنفت المحاكم الألمانية حتى الآن الشعار بشكل مختلف.

وقال المدعي العام تيم كوفمان، إن حكم برلين هو المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الشعار كرمز لمنظمة إرهابية.