 الكشف عن تطورات حالة الونش وموقفه من المشاركة في المباريات - بوابة الشروق
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الكشف عن تطورات حالة الونش وموقفه من المشاركة في المباريات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 6:28 م | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 6:28 م

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمود حمدي "الونش" انتهى من كافة الفقرات التأهيلية التي كان يخضع لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه تم تجهيز المدافع من الناحية الطبية بشكل إيجابي.

وعاد الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك في الفترة الماضية، ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيزه بشكل تدريجي قبل عودته للمشاركة في المباريات.

 ويحل الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي مساء اليوم  الجمعة  على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.


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