 زيلينسكي يعتزم الكشف عن خطة من 10 نقاط للأمن الداخلي الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 15 نوفمبر 2024 3:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يعتزم الكشف عن خطة من 10 نقاط للأمن الداخلي الأسبوع المقبل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

نشر في: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 3:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 3:05 ص

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكشف عن خطة من 10 نقاط الأسبوع المقبل تتناول قضايا إمدادات الطاقة وإنتاج الأسلحة من بين مواضيع أخرى لضمان الأمن الداخلي للبلاد التي تعاني من الحرب.

وفي خطابه المسائي يوم الخميس، لم يقدم زيلينسكي تفاصيل أخرى.

غير أن الرئيس الأوكراني تحدث عن جبهة القتال وأشاد بما وصفه بكفاءة المدافعين الأوكرانيين في منطقة كوبيانسك.

 وكانت تقارير قد وردت في وقت سابق تفيد بأن مركبات روسية مدرعة قد دخلت البلدة الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة الشمالية الشرقية من خاركوف. فيما أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف لاحقا أنه جرى صد الهجوم.

 ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وكانت القوات الروسية قد احتلت كوبيانسك من فبراير إلى سبتمبر 2022 قبل أن يتمكن الأوكرانيون من استعادة المدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك