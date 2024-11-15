الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميا

حذرت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في أنحاء العالم ارتفع بنسبة 20% بين عامي (2022 و2023).

وأفادت المنظمة والمركز، بأن التقديرات تشير إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض عالميا بلغ نحو 10.3 مليون حالة في عام 2023، وتوفي نحو 110 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يقل بنحو 8% عن العام الذي سبقه.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 83% من الأطفال تلقوا جرعة أولى، لكن 74% فقط تلقوا جرعة ثانية، وإذا تم تطعيم 95% من الأطفال في كل دولة ومنطقة فمن الممكن منع تفشي المرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد أنقذ لقاح الحصبة أرواحا أكثر من أي لقاح آخر خلال الـ50 سنة الماضية".

وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من الحصبة، أحد أكثر الأمراض المعدية في العالم، من خلال جرعتين من اللقاح.

جدير بالذكر أن الحصبة هي مرض فيروسي شديد العدوى يسببه نوع من الفيروسات قد يؤدي إلى مضاعفات تكون خطيرة في بعض الأحيان ولهذا المرض نشاط دوري كل أربع سنوات، وينتقل مرض الحصبة عن طريق الجهاز التنفسي للشخص المصاب بالمرض بواسطة الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس أو بالاتصال المباشر مع إفرازات الأنف والحلق.