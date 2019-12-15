وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور وسام الربضي ومدير بعثة الوكالة الدولية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت اتفاقية منحة الدعم المباشر للخزينة بقيمة 745.1 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للأردن لعام 2019.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، بأن هذا التوقيع جرى خلال حفل بمقر رئاسة الوزراء الأردنية بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية كارين ساساهارا، وبحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وقال وزير التخطيط الأردني، في كلمته قبيل التوقيع، إن هذه المنحة ستكون جزءا من موازنة 2019، حيث تم إدراجها في الموازنة لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة الِعامة لعام 2019؛ ما سيُسهم بتخفيض عجز الموازنة العامة، إذ من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية كارين ساساهارا، إن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ إصلاحات اقتصادية وسياسية حازمة لوضع المملكة على مسار يقود إلى مستقبل قائم على الاعتماد على الذات، وستبقى الولايات المتحدة شريكاً راسخاً للأردن خلال هذه المسيرة.

وأضافت أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيراً في تصنيف الأردن في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 نتيجة للالتزام المشترك للجانبين الأمريكي والأردني تجاه النمو والازدهار الاقتصاديين في المملكة، مشيرة إلى أن الحكومة الأردنية قامت بمساعدة من الولايات المتحدة، باعتماد خدمات إلكترونية لتحسين شفافية وكفاءة القطاع العام، وتوفير التدريب الداخلي وبرامج التدريب وفرص العمل حتى يتمكن الشباب في جميع أنحاء المملكة من اكتساب مهارات عملية في مكان العمل، إضافة إلى التوسع في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه لملايين الأردنيين.

بدوره، أوضح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن منحة الدعم النقدي المباشر تعد جزءا من التزام الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، والذي يتوج شراكة تعود إلى عقود طويلة.

يشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2019 يبلغ حوالي 15ر1 مليار دولار أمريكي منها المنحة النقدية الموقعة اليوم، وبزيادة تبلغ حوالي 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير 2018.