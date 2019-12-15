يواجه فريق ريال مدريد اختبارا صعبا في العاشرة مساء اليوم، عندما يحل ضيفا على فالنسيا، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني في ملعب ميستايا، وهي الجولة الأخيرة قبل أن يواجه يوم الأربعاء برشلونة في مباراة الكلاسيكو المؤجلة.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام إسبانيول ، بعدما انتصر بهدفين دون رد، بعدما انتصر على ألافيس في الجولة الخامسة عشر بهدفين مقابل هدف، ليستمر الميرينجي في ملاحقة برشلونة ويتعادل مع الفريق الكتالوني في عدد النقاط مُحتلاً للمركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وسيتعين على زين الدين زيدان مدرب الريال إيجاد ظهير أيسر لخوض المباراة خاصة وأن فيرلاند ميندي موقوف كما أن مارسيلو مصاب.

وانضم البرازيلي لقائمة الغائبين عن الريال والتي تضم كل من إدين هازارد وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكويز.

ورغم الغيابات الكثيرة في صفوف الريال إلا أن الفريق يقدم عروضا جيدة في المسابقة.

ويتعين على كاسيميرو، لاعب خط الوسط المدافع، تفادي الحصول على أي بطاقات حتى لا يغيب عن مباراة برشلونة المقبلة.

وازدادت فرص الثنائي رودريجيو وفينيسيوس جونيور لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق بعدما سجل كل منهما أمام كلوب بروج في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3 / 1.

وقال زيدان :"يصبحون سعداء عندما يحصلون على فرصة لتسجيل الأهداف، ولكن الشيء الأكثر أهمية أنهما يقدمان عروضا جيدة".

على الجانب الآخر يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وعلى الرغم من النتائج السيئة للفريق في بداية الدوري الإسباني، إلا أنهم عادوا بقوة في الجولات الآخيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي، حيث استطاعوا أن يتصدروا المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بعد انتصارهم الرائع والآخير على أياكس خارج الديار.

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من ماركو أسينسيو، خاميس رودريجيز وإيدين هازارد بالإضافة إلى مارسيلو بسبب الإصابة، كما سيغيب فيرلاند ميندي بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد وهي (4-3-3)، وسيتكون قلب الدفاع مكون من سيرخيو راموس ورافائيل فاران، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجواره لوكا مودريتش بالإضافة إلى توني كروس، وفي الأمام جاريث بيل ورودريجو بجانب كريم بنزيمة.

فيما سيغيب عن فالنسيا كلٌا من المدافع كريستيانو بيتشيني والمهاجم كيفن جاميرو بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الخفافيش بداعي الإيقاف.

وسيبدأ المدرب ألبيرت سيلاديس بنفس تشكيلته المعتادة والتي تعتمد على التأمين الدفاعي بشكل أكبر وبطريقة (4-1-4-1)، مع الدفع بماكسيميليانو جوميز بدلاً من جاميرو المُصاب، وخلفه رباعي خط الوسط فيران توريس، داني باريخو، كارلوس سولير ورودريجو.