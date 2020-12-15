حريق مصنع في قليوب دون خسائر في الأرواح

تفقد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، أعمال الإطفاء والتبريد لحريق مصنع للدعاية والإعلان ميت حلفا التابعة لمركز قليوب على الطريق الزراعي السريع.

وكان مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية العميد عمرو حرب يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق في مصنع دعاية وإعلان بمنطقة ميت حلفا المقام على مساحة 600 متر، وأن الحريق كان على مساحة 150 مترا من المصنع، والتي امتدت إلى مخزن الأخشاب و التنر ، دون خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة أن الحريق شب في المصنع نتيجة ماس كهربائي، وعلى الفور توجهت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.