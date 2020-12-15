رئيس المكسيك يهنىء بايدن ويعرب عن أمله في حل مشكلة تدفق المهاجرين إلى أمريكا

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هنأ الرئيس المكسيكى أندريس لوبيز أوبرادور الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ، معربا عن أمله في إيجاد حل لمشكلة تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان في أمريكا الوسطى .

ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للآنباء عن رسالة تهنئة بعث بها رئيس المكسيك إلى بايدن الليلة الماضية قول لوبيز أوبرادور إنه يدرك وجهة نظر بايدن الإيجابية تجاه قضية المهاجرين من جميع أنحاء العالم .

وأعرب رئيس المكسيك عن ثقته في استمرار شمول العلاقة بين الولايات المتحدة وبلاده على ضمانات عدم التدخل وحرية الإرادة .

وأضاف لوبيز أوبرادور أنه يأمل في التحدث مع بايدن .

وكان المجمع الانتخابي الأمريكي قد صوت أمس الاثنين، لصالح تأكيد فوز بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التشكيك في نتيجة الانتخابات