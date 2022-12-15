الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لرئيس البلدية أكرم إمام أوغلو

تجمع الآلاف لليوم الثاني أمام مبنى بلدية إسطنبول لإدانة حكم قضائي قد يؤدي إلى الإطاحة برئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ومنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.



وكانت محكمة في إسطنبول أدانت إمام اوغلو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بإهانة أعضاء من المجلس الأعلى الانتخابي لتركيا. وتضمن الحكم عقوبة السجن والحظر السياسي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".



ويخطط إمام أوغلو للطعن على الحكم، بينما تقول أحزاب معارضة إن المحاكمة محاولة لإقصاء معارض مهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ويشارك تحالف من ستة أحزاب، والذي من المتوقع أن يقدم مشرحا لخوض الانتخابات أمام أردوغان العام المقبل، في تجمع اليوم الخميس.