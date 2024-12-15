أنشيلوتي بعد التعادل أمام فاليكانو: نسير على الطريق الصحيح

أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، أمس السبت عقب التعادل أمام رايو فاليكانو في الليجا بنتيجة (3-3) بأنه يشعر بالرضا وبدا متفائلا باحتمالية إنهاء عام 2024 بحصد لقب بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأهدرت نتيجة التعادل على ريال مدريد الإسباني فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني، ومن الممكن أن يهبط للمركز الثالث أيضًا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء: "منذ أن تأخرنا بهدفين دون رد لعبنا بشكل جيد للغاية وخلقنا سيلًا من الفرص وحاولنا الفوز حتى الدقيقة الأخيرة. إنه تعادل مثل مباراتي مايوركا ولاس بالماس ولكنه مختلف تمامًا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "هذا التعادل لفريق متماسك قاتل وتنافس بشكل جيد ولكنه لم يستطع الفوز بسبب ارتكاب بعض الأخطاء ولكننا نسير على الطريق الصحيح. يجب أن ننظر إلى المباريات القادمة، لكني أغادر وأنا راض".

وتابع: "لقد افتقدنا الأهداف ولكننا حاولنا. أتيحت لفينيسيوس جونيور فرصتين صريحتين بالإضافة لركلة جزاء التي لم تحتسب، الفريق لا يستطيع فعل أكثر من ذلك في الجانب الهجومي".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "أنا سعيد بعودة رودريجو لأفضل مستوى له.. أرى مستقبلا جيدًا، وعلينا أن ننهي العام بشكل جيد ولدينا فرصة جيدة للفوز ببطولة أخرى يوم الأربعاء المقبل والتي ستكون تتويجا لعام رائع".