محمد عبد المنعم يواصل غيابه عن قائمة نيس

واصل محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، غيابه عن قائمة فريقه الفرنسي بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها مؤخرا.

ويلاقي نيس نظيره مونبيلييه ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وفي وقت سابق نشر محمد عبد المنعم صورة له وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض وبسببه يغيب عن المباراة في وقت سابق قبل مواجهة لوهافر، ليتأكد غياب عبد المنعم عن المباراة الثالثة على التوالي مع فريق نيس، بعدما غاب عن مواجهتي الدوري الفرنسي ومباراة بالدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم قد انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية، وشارك مع فريقه الفرنسي في 9 مباريات.