رئيس مدينة سفاجا يتابع حملة إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة

قامت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، بشن حملة مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات من قِبل بعض المحلات التجارية والمقاهي بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة من الأرصفة والطريق العام، والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تعوق حركة سير المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه بعدم تكرار المخالفات والالتزام بالمساحات المصرح بها.

وأكد رئيس المدينة، في تصريحات صحفية لـ«الشروق»، أن الحملات تأتي في إطار خطة مستمرة لإعادة الانضباط إلى الشارع، ومنع أي تعديات على حرم الطريق العام، بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتحقيق راحة وسلامة المواطنين، مشددا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي مخالفات، تحقيقًا للصالح العام والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة بمشاركة أقسام المرافق، والإدارة الهندسية، ومركز الإصدار، والأزمات، وقسم المخازن، والعلاقات العامة بالوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة دون عوائق.