 الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي - بوابة الشروق
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الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 12:42 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 12:42 م

بحثت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الخميس مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال العمل القضائي وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات العملية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال لقاء وفد من النيابة العامة الإماراتية برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام مع الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، بالعاصمة "الرياض".

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز أواصر الأخوة التي تربط البلدين والعلاقات التاريخية بينهما، وحرص قيادة البلدين لتعزيزها إلى آفاق أوسع.

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