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وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد لهدنة وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 4:52 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 4:52 م

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس بأن اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أعلن استعداده للهدنة.

وقال ماس اليوم بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار –بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري"، مضيفا: "يعد ذلك أمرا في غاية الأهمية".

ووصل وزير الخارجية الألماني في وقت سابق اليوم إلى بنغازي لإجراء مباحثات مع اللواء خليفة حفتر قبل ثلاثة أيام فقط من القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية برلين تحت اسم "عملية برلين".

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