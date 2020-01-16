قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القيادة السياسية كلفت بتحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة، موضحًا أن دول الجوار مهتمة جدًا بالاستفادة من تبادل الطاقة مع مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك خطوط ربط موجودة مع الأردن وليبيا، ومن المتوقع أن تزداد في الفترة المقبلة، موضحًا أن الخط الرابط مع الأردن بسعة 450 ميجا وات، ومن المتوقع أن تزيد إلى ألفي ميجا وات، مشيرًا إلى وجود مذكرة تفاهم تم توقيعها بين هيئة الربط الخليجي ومصر والأردن، وهو ما سيساعد في زيادة قدرة هذا الخط وفتح جهة للربط مع دول الخليج.

وتابع "حمزة"، أنه سيتم الربط مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات والمشروع حاليًا في إطار مهم وهو الدراسات الخاصة بإعادة المسار نتيجة لبعض المشروعات المقامة في المملكة، مؤكدًا أنه بالفعل هناك اهتمام كبير من الجانبين بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه بالنسبة للجنوب فهناك ربط مع السودان وتجري التجهيزات والاختبارات التشغيلية والسعة قد تبدأ بـ50 ميجا وات لتصل إلى 200 ميجا وات.

واختتم بالقول، إن هناك كابلات ربط بحري مع أوروبا وتم توقيع اتفاق إطاري بهذا الشأن ويتم تنفيذه على مرحلتين كل مرحلة ألف ميجا وات، ومصر مهتمة بالربط مع الدول الأفريقية وهذا الملف له أهمية كبيرة، بجانب الربط العالمي حيث وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة صينية والتي وضعت خطة محددة للربط بين القارات ومصر.