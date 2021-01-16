توجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استقباله اليوم، قائلًا إن الاستقبال دفعة قوية للبرلمان العربي ودوره في الدفاع عن القضايا المختلفة.

وقال العسومي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إن اللقاء تطرق للعديد من الأمور، مؤكدًا أنه يدعم كل توجيهات الرئيس السيسي والتي تحرص على دعم القضايا العربية والوقوف مع العرب في جميع ما يواجهونه من مشاكل وصعوبات.

وأكد أن المواقف المصرية موضع اطمئنان وثقة، فضلًا عن أن ما تحمله مصر للأمة العربية محل تقدير للجميع، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية كبيرة وداعمة ومدافعة عن الحقوق العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن «السيسي لديه العديد من المواقف التي حفظت الحقوق العربية»، مؤكدًا أنه يدعم توجهات الرئيس التي تسعى لخير الأمة العربية.

وذكر أن اللقاء شهد توجيهات هامة من الرئيس، وتناول العديد من القضايا كالتدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مضيفًا أنها القضايا التي يحرص البرلمان على تبينها والدفاع عنها.

ونوه إلى أن البرلمان العربي يرفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، متابعًا: «قادرون على الدفاع عن أنفسنا، والتدخلات الخارجية تأتي لصالح من يتدخل ومبنية على أطماع للحصول على مقدرات العالم العربي».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية.

ورحب السيسي بالعسومي في القاهرة، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.