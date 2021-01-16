ألمانيا ترفض إقامة قداس أمام إحدى الكنائس احتجاجا على تدابير كورونا غدا

دعا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إقامة قداس أمام إحدى كنائس مدينة نورنبيرج شرقي ألمانيا، غدا الأحد، احتجاجا على قيود كورونا الحالية وخاصة فرض الحظر على الاجتماعات.

وأشارت كل من الشرطة وإدارة المدينة إلى أن مثل هذا اللقاء محظور أيضا.

ونأى كل من رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في نورنبيرج، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بها بنفسيهما عن هذا النداء وأعلنا أن المظاهرة المخطط لها لا علاقة لها بالاحتفالات الدينية في الكنائس.

وأعلنت الكنيستان في بيان مشترك أن "الداعين لهذا الحدث يريدون خلق بديل لمظاهرة تم حظرها من قبل".

وطلب مكتب رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في نورنبورج من شعب الكنيسة البقاء داخل منازلهم وعدم الحضور إلى الاجتماع الذي سيقام أمام كنيسة لورنس بالمدينة.

وكانت مدينة نورنبورج حظرت 3 فعاليات طلب تنظيمها معارضون لتدابير مقاومة كورونا.

وقالت المدينة إن السبب في ذلك هو أنه من المتوقع تجاهل الشروط وعدم مراعاة قواعد التباعد المنصوص عليها لمكافحة كورونا، وسحب المنظمون طلب تنظيم احتشاد رابع.